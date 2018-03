Stiri pe aceeasi tema

- Actionarii Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, vor sa revoce trei membri din Consiliul de Administratie, carora le expira mandatele, si sa numeasca administratori provizorii.

- Din patru vizati, Aeroportul s-a ales doar cu doi directori, in urma unui concurs cu probe descrise drept „complicate". Fara sa prezinte punctajele si castigatorii, Catalin Bulgariu, membru si purtator de cuvant al Consiliului de Administratie al Aeroportului a inceput cu explicatii privind modul in…

- Nicolae Banicioiu a declarat ca este un simulacru congresul PSD, ca se voteaza de la ora 13.30 si ca probabil aceasta organizare s-a decis dupa victoria de ieri in CExN a celor carora nu li se aprobasera candidaturile. Ecaterina Andronescu a anuntat ca au decis sa se retraga din competitie. ”Am…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu, prezent joi la sediul PSD pentru a-si depune candidatura la functia de vicepresedinte al formatiunii si a specificat ca face acest lucru pentru a reliefa modul in care se desfasoara alegerile interne in partid. 'Nu ma interesa aceasta candidatura. Am facut-o…

- Prea multe știri incorecte, vehiculate de presa și de oameni politici, sunt pe piața romaneasca – și despre dobanzi și despre inflație, spune Adrian Vasilescu, consilierul și consultantul pe strategie al guvernatorului BNR, la dezbaterea stiricurate.ro. Chiar și in Comisia care vorbea despre o propunere…

- Grupul Electrica a obtinut in 2017 un profit net consolidat de 172 milioane lei, in scadere cu 63% fata de 2016, pe baza situatiilor financiare consolidate intocmite in conformitate cu IFRS-UE, se arata intr-un comunicat de presa. Profitul net individual a fost de 258 milioane lei, mai mic cu 2,6% fata…

- Scena a fost filmata de un alt elev, in timpul orei intr-un liceu din Dolhasca, scrie Monitorul de Suceava. In clasa se aud țipele și injuraturi, iar unii dintre elevi o tachineaza, pe profesoara de la catedra. In imagini se vede cum profesoara il imbrancește pe unul dintre elevi, pentru a-l…

- O comisie din partea Muzeului Național de Arta al Romaniei (MNAR) a ajuns marți la Timișoara, pentru a regla restituirea a peste 20 de tablouri realizate de pictorul Corneliu Baba. Operele au fost imprumutate Muzeului de Arta Timișoara (MART) inca de la deschiderea acestuia, in 2006, cu o clauza specifica…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea…

- Consiliul de Administratie al Metrorex, compania de stat care administreaza reteaua de metrou din Bucuresti, l-a desemnat in functia de director general pe Dumitru Sodolescu. Acesta il inlocuieste in functie pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie.”Noul director general a…

- Fostul director al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Narcis Neaga, a fost numit, joi, membru in Consiliul de Administratie al CNAIR. Asociatia Pro Infrastructura spune ca perioada in care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost "cea mai nociva pentru dezvoltarea infrastructurii…

- nstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare in Informatica București (ICI) a luat decizia, in cursul anului trecut, de a introduce, de la inceputul lunii martie 2018, o taxa anuala de inregistrare și mentenanta a domeniilor .ro pentru site-uri. Concret, aceasta va fi de șase euro pe an, fara taxa pe…

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava a hotarat, sistarea cursurilor miine si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs. Reprogramarea…

- Consiliul de Administratie al Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) a hotarat, duminica, sistarea cursurilor luni si marti, din cauza frigului si a problemelor sistemului de termoficare centralizata a orasului, care nu poate asigura incalzirea corespunzatoare a caminelor si a salilor de curs.

- Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, intrunit in data de 21 februarie 2018, a validat lista cu cele 1824 posturi complete/incomplete vacante/rezervate valabile in etapele de mobilitate a personalului didactic din invațamantul preuniversitar, pentru anul școlar 2018…

- IN SFARSIT Mihai Bozianu, fost consilier local al PNL Barlad timp de doua saptamani, angajat al Primariei Barlad la compartimentul Transporturi, si-a vazut visul cu ochii: face parte din Consiliul de Administratie al SC LDP Reiser SA Barlad, operatorul de drumuri al orasului. Ieri, acesta a sustinut…

- Plenul Senatului i-a desemnat, in sedinta de miercuri, pe Eugen Dogariu ca membru titular si pe Bogdan Matei ca supleant in Consiliul de coordonare al Institutului National de Administratie (INA). Cei doi au fost propusi de grupul parlamentar PSD. In favoarea senatorului Eugen Dogariu au fost exprimate,…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Alexandru Dedu a fost ales pentru a doua oara consecutiv presedintele Federatiei Romane de Handbal, castigand lupta la un singur vot impotriva Narcisei Lecusanu, vicecampioana mondiala din 2005. Handbalul romanesc si-a ales joi conducerea pentru urmatorii patru ani. Pentru functia de presedinte au fost…

- Au ramas mai putin de 24 de ore pana la alegerile programate la Federatia Romana de Handbal, iar candidatii care s-au inscris in aceasta competitie incearca sa-si asigure si ultimele voturi pentru ca din 15 februarie sa fie la masa celor care vor decide destinele handbalului in urmatorii 4 ani.…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre medicul Mihai Lucan, fost medic sef sectie – Sectia Clinica Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca si fost membru in…

- Dosarul candidaturii presedintelui HC Dobrogea Sud, Ionut Stanescu, pentru postul de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal a fost validat in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al FRH, in vederea alegerilor pentru sefia federatiei, din 14 februarie. Ionut Stanescu ii are ca adversari…

- Thierry Desmarest si-a dat demisia din Consiliul de Administratie al constructorului auto francez Renault, la cateva zile inainte de o reuniune importanta la care directorul general Carlos Ghosn va cere...

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, vineri 9 februarie 2018, Consiliul de Administratie l-a desemnat pe Ion Gavrila director general interimar al companiei. Ion GAVRILA va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an.Citeste…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6533 lei/euro, in scadere cu 0,01% fata de nivelul atins miercuri, in contrast cu tendinta regionala. Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, transmite…

- Cel mai mare aeroport din Romania a devenit o vaca de muls pentru cei care il conduc, dar si pentru functionari din ministerul Transporturilor. Este concluzia unui raport al Corpului de Control al premierului. Unii directori, angajaţi ai companiei, dar şi funcţionari din minister, şi-au…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a crescut, ieri, rata dobanzii de politica monetara de la 2- la 2,25- pe an, incepand cu data de 8 februarie. "Majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an de la 1 la suta pe an, iar rata dobanzii aferente…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, referitor la cresterea dobanzii de referinta de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), ca orice crestere din aceasta zona este de luat in seama, iar ingrijorarea e in functie de impactul pe care il poate avea. El a explicat ca, in ceea ce…

- Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – comuna Runcu organizeaza in perioada 01.02.2018-28.03.2018, la sediul unitații sanitare publice din com. Runcu, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, la Spitalul Pneumoftiziologie…

- De la jumatatea anului trecut, Aurel Slapciu, afaceristul din Motru care a participat la concursul pentru postul de director al Direcției Publice Motru, a acționat in judecata structura instituției publice municipale pe motiv de ilegalitate a comisiei de concurs. O instanța a Tribunalului Gorj…

- Consiliul de Administratie al grupului francez de utilitati Engie a recomandat patru candidati pentru a prezida institutia, inclusiv directorul operational al Airbus, Fabrice Bregier, si directorul general al...

- O profesoara de educație tehnologica, care preda la școlile din Dumbraveni și Gugești, este trimisa la pensie de instanța de judecata. S-a ajuns in aceasta situație deoarece, in septembrie 2017, profesoara nu a primit aviz favorabil de la Consiliul de Administrație (CA) al Școlii Dumbraveni pentru a…

- Inainte de alegerile locale din 2016, Partidul Mișcarea Populara se prezenta in fața alegatorilor cu o echipa de oameni care nu mai facusera politica, cu excepția lui Laurențiu Dulama, președintele filialei. Persoane tinere, care, fara excepție, vorbeau destul de coerent despre un nou mod de a face…

- Antonio Spinu, membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Conpet SA, si a depus demisia, conform bvb.ro.Potrivit raportului publicat de Bursa de Valori Bucuresti, societatea Conpet SA aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor faptul ca domnul Antonio Spinu a comunicat demisia sa incepand…

- Vremea in care Romania avea inflatie negativa sau unele dintre cele mai mici rate ale inflatiei din UE a trecut. In decembrie, Romania a avut una dintre cele mai ridicate rate de inflatie din UE, potrivit datelor Eurostat, oficiul de statistica al Uniunii Europene, publicat ieri. Fata de o medie…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, dupa cum reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. Noile date si evaluari reconfirma perspectiva accelerarii inflatiei in ...

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.

- Opt persoane si-au depus candidatura pentru Consiliul de Administratie al societatii Aparegio, operatorul judetean de apa si canal. Pe lista se gaseste si Tiberiu Trotea, fost sef al Complexului Energetic Rovinari. Selectia noilor administratori de...

- Ioan Bejan iși imparte activitatea manageriala intre Bacau și București. Directorul Companiei Regionale de Apa Bacau este din vara trecuta și membru in consiliul de administrație al Poștei Romane, lucru care nu se regasește in CV-ul oficial al... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- „Bancile comerciale vor majora dobanzile la credite, apoi si la depozite, dar dupa o luna-doua. ROBOR-ul o sa se duca si el in sus, dar trebuie mentionat ca aceasta majorare a dobanzii-cheie este en efect al inflatiei, nu e un generator de inflatie”, a spus analistul. Dragos Cabat a mai spus ca „era…

- BNR insista pe o mai buna structura a bugetului Banca Nationala a Romaniei (BNR) insista pe o structura mai buna a bugetului, respectiv o pondere mai mare a cheltuielilor pentru investitii, a declarat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Nu este…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. Decizia de azi a BNR era asteptata de piata, este de parere economistul sef al BCR, Horia Braun. „Cred ca in februarie sau martie…

- In conformitate cu prevederile OUG nr.109 2011, expertul independent Pluri Consultants Romania SRL anunta inceperea procedurii de recrutare si selectie a candidatilor pentru ocuparea celor 6 sase posturi de membru in Consiliul de Administratie al societatii OIL TERMINAL S.A. Constanta, se arata intr…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri în fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, în timp ce opozantul Alexei Navalnîi, a carui candidatura…

- Consiliul de Supraveghere al Omniasig Vienna Insurance Group (VIG) a decis prelungirea pentru o perioada de 4 ani a mandatelor membrilor directoratului companiei, decizie care arata increderea si aprecierea grupului austriac pentru rezultatele financiare obtinute in Romania, a anuntat joi asiguratorul.…

