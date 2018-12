Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, sambata, sunt anuntate actiuni de protest, iar autoritatile din Paris au decis inchiderea mai multor institutii de cultura si obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel, ca masura…

- Avertisment pentru romanii care merg in Franța! Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sunt in curs de organizare actiuni de protest, cu blocaje in mai multe puncte de pe teritoriul Frantei (inclusiv Teritoriile de peste Mari). In consecinta, Ministerul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca vineri sunt anuntate mai multe actiuni greviste. Conform unui comunicat al MAE transmis joi AGERPRES, sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca in perioada 25 - 27 septembrie autoritatile locale au prognozat schimbarea drastica a conditiilor meteorologice informeaza Agerpres. Potrivit prognozelor locale, sunt…