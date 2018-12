Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca sunt anuntate proteste in regiunea Mons Borinage sudul Belgiei in data de 14 decembrie 2018, precum si la Bruxelles, in dupa amiaza zilei de 16 decembrie 2018.Se preconizeaza…

- Potrivit unui comunicat al MAE, se preconizeaza perturbarea circulatiei rutiere in zonele in care sunt anuntate proteste. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Bruxelles: +32(0)23475338, +32(0)23450040 si +32(0)23441658, apelurile fiind…

- Primele arestari au avut loc la gara centrala si la principala gara feroviara internationala din Bruxelles, precum si in zona unde isi au sediile institutiile europene. Organizatorii au facut apel protestatari sa manifesteze incepand cu ora locala 11.00, in special in cartierul european din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, sambata, sunt anuntate actiuni de protest, iar autoritatile din Paris au decis inchiderea mai multor institutii de cultura si obiective turistice, inclusiv Turnul Eiffel, ca masura…

- Un cetatean roman a murit intr un accident rutier produs in Belgia, informeaza Ministerul Afacerilor Externe MAE intr un raspuns la solicitarea AGERPRES.Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atentie accidentul rutier produs in data de 16 octombrie in zona Munos, Regatul Belgiei, in care a fost implicat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca vineri sunt anuntate mai multe actiuni greviste. Conform unui comunicat al MAE transmis joi AGERPRES, sindicatele functionarilor au anuntat o manifestatie de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca in perioada 25 - 27 septembrie autoritatile locale au prognozat schimbarea drastica a conditiilor meteorologice informeaza Agerpres. Potrivit prognozelor locale, sunt…