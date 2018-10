Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis sambata un avertisment de cod rosu pentru precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria, respectiv pentru regiunea Puglia.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de meteorologie a prognozat un cod portocaliu de vreme nefavorabila, pentru zilele de 27 si 28 august. Potrivit unui comunicat al MAE, transmis luni AGERPRES, exista…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat miercuri seara ca primul dintre cetatenii romani declarati ca fiind decedati de catre autoritatile italiene, pe 14 august, in urma prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi al autostrazii A10 din Italia, este in viata si este internat in coma profunda…