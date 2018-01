MAE avertizeaza ca sunt focare de rujeola in Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola pojar . Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe al Frantei a atentionat vineri impotriva oricarei puneri in discutie a acordurilor de pace de la Minsk cu privire la Ucraina, dupa votul din parlamentul ucrainean in favoarea unei legi ce califica drept 'ocupatie temporara rusa' conflictul din estul acestei tari, informeaza…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Doua persoane, printre care un copil in varsta de cinci ani, a murit in luna ianuarie din cauza rujeolei in Ucraina, o tara afectata de un focar al acestei maladii, unde rata de vaccinare ramane printre cele mai scazute din Europa, au declarat miercuri autoritatile locale, citate de AFP. …

- MAE condamna incidentul de la Ambasada Romaniei din Ungaria Foto: MAE. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat, astazi, incidentul care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie la Budapesta, când stema de pe sediul ambasadei României a fost acoperita cu steagul…

- Epidemia de rujeola din țarile vecine ia amploare. In 15 judete din Romania si in municipiul Bucuresti, au fost inregistrate 116 cazuri noi doar in ultima saptamana.In total, de la inceputul lunii septembrie, peste 10 mii de persoane s-au imbolnavit, dintre care 38 au murit.

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu prima reactie dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria. Potrivit presei, convocarea ar surveni ca urmare a declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate de oficialii ungari…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atentioneaza cetatenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari la adresa ucrainenilor atunci cand acestia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere”.

- Epidemia de rujeola continua in tara noastra. Saptezeci de cazuri noi de s-au inregistrat in ultima saptamana. Jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei cu privire la instituirea, de catre Institutul Regal de Meteorologie IRM local, a unui cod portocaliu de ninsori, in perioada 11 12 decembrie 2017. Conform acestei prognoze,…

- Ministerul Afacerilor Externe saluta adoptarea de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) a Consiliului Europei, astazi, 8 decembrie 2017, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se refera la folosirea, in…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), Andreea Pastirnac, a declarat vineri ca obiectivul Romaniei in dialogul cu autoritațile ucrainene, in privința prezervarii limbii romane pentru romanii din aceasta țara, il constituie continuarea cultivarii interesului pentru limba romana al membrilor…

- Iranul a denunțat miercuri decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului și a avertizat ca aceasta decizie ar putea provoca "o noua Intifada", sau revolta palestiniana, informeaza AFP. Ministerul Afacerilor Externe de la Teheran…

- Situație dezastruoasa la nivel național in privința imunizarii copiilor cu vaccinul ROR (rujeola, oreion, rubeola), in toiul epidemiei de rujeola - cea mai grava dintr-o țara europeana - care a provocat 36 de decese, majoritatea in randul bebelușilor și copiilor.

- Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Un numar de 22 de ministere vor primi bani în plus în bugetul anului 2018, în timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate. Ministerul Apararii Nationale va avea un buget de 18,164…

- Un numar de 22 de ministere vor primi bani in plus in bugetul anului 2018, in timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor, realizata de Ministerul Finantelor Publice. De asemenea, pentru 29 de institutii publice, agentii si autoritati…

- Pentru 29 de instituții publice, agenții și autoritați se vor majora sumele alocate de la bugetul de stat, iar alte șase vor pierde bani din bugetul alocat pentru anul 2018. Astfel, Ministerul Apararii Naționale va avea un buget de 18,164 miliarde de lei (majorare cu 11,3% fața de 2017), pentru…

- Bursa Romana de Afaceri a organizat in parteneriat cu Centrul de Strategii Aplicate, in data de 9 Noiembrie 2017 la Hotelul Sheraton din Bucuresti, cea de-a doua editie a Business Diplomacy Conference. Panelul compus din cei 19 speakeri din tara si strainatate (diplomati, oameni de afaceri…

- Președintele statului Belarus, Aleksandr Lukașenko, a refuzat invitația Uniunii Europene de a participa la un summit în cadrul programului Parteneriatul Estic al UE, la care a fost invitat pentru prima data dupa ridicarea sancțiunilor împotriva țarii sale, a anunțat regimul de la Minsk,…

- Relocarea Agentiei Europene a Medicamentului va fi decisa luni. Romania, printre cele 19 state concurente Relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) va fi aleasa, luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice, oportunitatea ca Romania sa gazduiasca aceasta institutie…

- Agentia Europeana pentru Medicamente trebuie sa fie relocata, dupa ce Marea Britanie a iesit din Uniunea Europeana. Principala responsabilitate a agentiei este aceea de a proteja si promova sanatatea publica, angajatii acesteia evaluand in permanenta medicamentelor destinate uzului uman. …

- Aproape o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana. Cele mai multe, 20 la numar, au fost diagnosticate in judetul Mures. Din fericire, nu s-a mai inregistrat nici un deces. Numarul total de cazuri inregistrate a ajuns la 9.822 de la debutul epidemiei....

- FMI atrage atenția ca toate masurile fiscale ar trebui sa aiba un studiu de impact minuțios, scopul fiind ceal al reducerii deficitelor bugetare. Declarația a fost facuta de Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania și Bulgaria.

- Continuarea confruntarilor armate in estul Ucrainei ar putea conduce la o poluare letala cu clor daca stațiile de tratare a apei ar fi lovite in timpul atacurilor, a declarat un reprezentant al Organizației Națiunilor Unite in Ucraina, relateaza AFP. Odata cu sosirea iernii, aprovizionarea…

- În cadrul ședinței de ieri, Cabinetul de miniștri a aprobat numirea în funcție a 23 de secretari de stat în cadrul ministerelor. Aceștia vor fi responsabili de gestionarea anumitor domenii, dupa cum urmeaza: Ministerul Economiei și Infrastructurii Vitalie Iurcu…

- Președintele american, Donald Trump, a avertizat duminica, la sosirea in Japonia, ca "niciun dictator" nu trebuie sa subestimeze Statele Unite, intr-o aluzie abia voalata la Coreea de Nord care urmeaza sa domine turneul sau in Asia, relateaza AFP. "Nimeni, niciun dictator,…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Serviciul pentru Migrație ucrainean a respins pentru a doua oara, miercuri, cererea fostului președinte georgian Mihail Saakașvili pentru obținerea statutului de refugiat in Ucraina, informeaza dpa. Saakașvili nu a fost ținta unor persecuții politice, torturi sau sentințe…

- Ziua internaționala a Marii Negre este sarbatorita in fiecare an, la 31 octombrie. Aceasta este data la care, in anul 1996, cele șase țari riverane Marii Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia și Ucraina, au semnat Planul Strategic de Acțiune pentru Marea Neagra, document…

- "Ceea ce se petrece acum in Ucraina este aceasta cautare dificila si dureroasa a identitatii, a specificitatii, cautarea identitatii nationale, a celei istorice, a celei din plan social, politic", explica scriitorul ucrainean, Serhii Jadan.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a parasit Turneul Campioanelor inca din faza grupelor, dupa ce a fost invinsa in ultimul meci de Elina Svitolina (23 de ani), pozitia a 4-a in lume in doua seturi, scor 3-6, 4-6. La finalul partidei cu jucatoarea din Ucraina, reprezentanta noastra nu a parut afectata…

- N-am scapat inca de epidemia de rujeola, ca Romania se indreapta spre o alta posibila catastrofa: o epidemie de rubeola! Boala poate duce rapid la deces sau poate produce tot felul de malformatii.

- George Cosac a dezvaluit azi, intr-un interviu acordat in ProSport lui Marius Hutu, ca Andrei Pavel se va afla in week-end, la meciul cu Israel din deplasare, pentru ultima data pe banca echipei de Cupa Davis. "Da, va fi ultimul meci. Andrei, probabil, va pune accent pe colaborarea cu Simona.…

- Autoritațile sanitare din Ialomița sunt in alerta dupa ce la Țandarei au fost identificate 3 focare de rujeola. Datele Direcției de Sanatate Publica Ialomița arata ca boala s-a extins rapid din cauza refuzului oamenilor de a se vaccina. Cazurile sunt monitorizate La momentul de fața, peste 2000 de copii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in regiunea Transcarpatia / Ucraina ca, in perioada 24 octombrie - 31 decembrie 2017, punctul de trecere a frontierei Sighetu Marmatiei - Solotvino va fi inchis circulatiei rutiere si pietonale.

