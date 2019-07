Ministerul de Externe atenționeaza romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Italia ca au fost instituite, in mai multe zone, incepand de duminica, coduri de vant puternic și temperaturi in scadere, potrivit unui comunicat de presa al instituției. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca […] Articolul MAE avertizeaza ca in Italia au fost instituie coduri de vant puternic și temperaturi in scadere a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .