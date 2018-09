Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie potrivit careia in Portugalia va avea loc, vineri, o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza…

- Sapte sindicate ale personalului navigant al Ryanair din cinci tari - Italia, Portugalia, Spania, Belgia si Olanda - vor declansa o greva de o zi in data de 28 septembrie, fiind afectate sute de zboruri, a informat joi Yves Lambot, purtator de cuvant al sindicatului belgian CNE, transmit AFP si Reuters…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Suediei ca, in ziua de 10 august 2018, este posibila declansarea unei greve a pilotilor companiei Ryanair, rezidenti in Suedia, cu afectarea sau anularea unor zboruri. Informatiile…

- Peste 300, din cele 2.400 de curse efectuate zilnic de Ryanair, vor fi anulate miercuri și joi din pricina grevelor anunțate de echipajele de cabina din Spania, Portugalia, și Belgia, executivul companiei precizand ca pe parcursul verii se așteapta la alte greve. Michael O'Leary, directorul executiv…

- MAE atrage atentia cetatenilor romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca in perioada mentionata ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic din Spania, Portugalia si Belgia, ce ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, se arata intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al curselor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, pe 25 si 26 iulie, va avea loc o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair, informeaza un comunicat de presa al MAE, transmis vineri AGERPRES.…