Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana joi. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare de ploi abundente în sudul

- Compania aeriana Ryanair va anula, vineri, 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania. Greva din cele sase tari va afecta peste 30.000 de pasageri. La nivel european,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie potrivit carora in Germania, Olanda, Belgia si Portugalia are loc, vineri, o greva a personalului de bord al companiei aeriene Ryanair. In urma grevei va fi afectat programul de zbor al curselor acestei companii, informeaza...

- MAE avertizeaza cetatenii romani care calatoresc in Spania, Belgia si Croatia, ca in Andaluzia este cod portocaliu de canicula, ca programul de zbor al curselor aeriene Ryanair din aeroporturile belgiene va fi afectat in 10 august de o greva a personalului de bord si ca angajatii Croatia Airlines declanseaza…

- MAE a emis doua avertizari de calatorie pentru romanii care vor sa calatoreasca in Germania si Croatia, in ambele tari fiind instituit cod rosu de canicula. Traficul rutier este aglomerat pe autostrazile din Zagreb care fac legatura cu litoralul din cauza varfului sezonului estival, in august. Zile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis mai multe avertizari de calatorie, informand ca autoritatile din Spania, Portugalia si Croatia au emis avertizari cod rosu si cod portocaliu de canicula, in timp ce in unele regiuni din Grecia exista un risc ridicat de incendii. In Portugalia, ca urmare…