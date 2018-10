Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis un mesaj pentru romanii care se afla sau vor tranzita Italia. Serviciul de Protectie Civila local a emis un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense pentru regiunea Puglia.

- Compania aeriana Ryanair va anula, vineri, 150 de zboruri din sase tari de pe teritoriul Europei, din cauza unei greve de 24 de ore a personalului aerian din Spania, Belgia, Portugalia, Olanda, Italia si Germania. Greva din cele sase tari va afecta peste 30.000 de pasageri. La nivel european,…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis avertizari pentru romanii care calatoresc in Germania, Croatia și Italia. MAE anunța ca in Germania vor fi inregistrate temperaturi care pot ajunge pana la 40 de grade, in Croatia este varf de sezon si este posibil ca traficul sa se desfasoare cu dificultate, fiind…