MAE, avertizare de călătorie în Olanda: vânt puternic cu viteze de 110 km pe oră In zonele de coasta, vantul va sufla, la rafala, cu viteze de peste 100 - 110 km/h. Cel mai puternic moment al furtunii de vant se va inregistra in dupa-amiaza zilei, in zona de coasta nord-vestica, forta rafalelor de vant putand atinge 7 - 8 grade pe scara Beaufort (80 km/h, cu valuri inalte de 6 - 8 metri), arata un comunicat al MAE.



Autoritatile olandeze avertizeaza ca circulatia terestra si cursele aeriene pot fi perturbate din cauza intensificarii vantului. Pentru informatii actualizate, se recomanda verificarea paginilor de Internet ale companiilor de transport si Institutului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

