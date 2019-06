Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru marti, 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Mijlocasul Najib Ammari este noul jucator al formatiei FC Viitorul Constanta, dupa ce a semnat un contract valabil pentru urmatorii doi ani cu drept de prelungire pentru inca un sezon cu echipa lui Gheorghe Hagi, potrivit news.roCitește și: Scandal uriaș! Apare numele fratelui Laurei Codruța…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni seara, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana marti dimineata, la ora 2:00, pe rauri din judetele Vaslui, Bacau si Galati, potrivit agerpres.ro.Citește și: Scandal uriaș! Apare numele fratelui Laurei…

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia.

- Mai multe regiuni din Italia vor fi afectate, in zilele urmatoare, de ploi torentiale si furtuni puternice, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, care a emis o alerta de calatorie pentru romani. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…

- Romanii care stateau de ore bune la coada la sectiile de vot organizate in Ambasadele Romaniei din Berlin si Paris au fost primiti inauntru, inainte de termenul limita pentru incheierea votarii, pentru a putea sa voteze. Deutsche Welle informeaza ca ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu,…

- Inchiderea urnelor la ora 21 a declanșat un scandal de proporții la Ambasada Romaniei de la Haga, unde sute de romani așteptau sa voteze. Unii dintre ei au decis sa sara gardul Ambasadei pentru a putea ajunge mai repede la vot. In schimb, in Germania sau in Spania, romanii au fost ajutați de autoritați…

- Vremea extrema provoaca ravagii in Europa! Croatia a fost lovita de o furtuna puternica care a distrus casele oamenilor. Iar in Italia mai mult rauri au iesit din matca, din cauza ploilor torentiale. Intre...