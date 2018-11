Ministerul roman al Afacerilor Externe afirma, intr-un comunicat transmis duminica AGERPRES, ca obiectivele urmarite de Romania pe parcursul procesului de negociere a Acordului de retragere din UE a Regatului Unit au fost atinse, in principal cele care vizeaza protejarea drepturilor cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie. "Obiectivele urmarite de Romania pe parcursul procesului de negociere au fost atinse, in principal cele care vizeaza protejarea drepturilor cetatenilor romani stabiliti in UK. Acordul prevede ca cetatenii UE27 din Regatul Unit si cetatenii britanici din UE27 care sunt…