MAE: Atenţionări de temperaturi ridicate pentru Spania şi Croaţia In Croatia, arata un comunicat MAE transmis AGERPRES, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, joi si vineri, mai multe regiuni ale tarii se confrunta cu un val de canicula. Astfel, autoritatile locale au emis un cod portocaliu pentru temperaturi ridicate, valabil in ziua de 27 iunie in regiunile Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeka si Split. A fost emis si un cod galben de canicula pentru regiunile Osijek, Gospic si Dubrovnik. In Regatul Spaniei, potrivit Agentiei Statale de Meteorologie, in perioada 27 iunie - 1 iulie, o mare parte a Peninsulei Iberice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

