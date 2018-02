Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a declarat cod galben de vreme nefavorabila in perioada 10 – 11 februarie 2018. Sunt prognozate ploi abundente, furtuni, caderi de zapada si vanturi…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situatiei politice, autoritatile locale au decretat stare de urgenta, pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi si…

- Pe tot parcursul deplasarii, romanul a fost in legatura cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, iar reprezentantii misiunii diplomatice romane de la Amman au acordat permanent asistenta consulara in vederea repatrierii pe cale aeriana, prin identificarea unei modalitati optime de evacuare,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și mașini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersecția ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola pojar . Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Polonia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 19 20 ianuarie 2018 regiunile de sud, centru si vest ale Poloniei se vor confrunta cu unele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018, se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, tranziteaza sau desfașoara activitați pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos ca, incepand cu luna februarie 2018, Inspectoratul Mediului Ambiant și de Transport olandez va aplica interdicția de a petrece perioada de odihna…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anunțat declanșarea unei greve, in intervalul orar 12:00 – 15:00. Pe cale de consecința,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anuntat declansarea unei greve, in intervalul orar 12:00 ndash; 15:00. Pe cale de consecinta,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru marti un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru trei regiuni: Smolyan, Kardjali…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca Institutul National de Meteorologie si Hidrologie local a emis pentru data de 19 decembrie 2017 un cod galben de ninsori, stratul de zapada format putand atinge 25 cm, pentru 3 regiuni ale…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in tranzit prin Bulgaria, cu destinatia Turcia, in special pentru soferii profesionisti si reprezentanti ai firmelor de transport international de marfa, ca, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in tranzit prin Bulgaria, cu destinația Turcia, in special pentru șoferii profesioniști și reprezentanți ai firmelor de transport internațional de marfa, ca, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in tranzit prin Bulgaria, cu destinația Turcia, in special pentru șoferii profesioniști și reprezentanți ai firmelor de transport internațional de marfa, ca, la punctele de trecere a frontierei Kapitan Andreevo…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, calatoresc sau tranziteaza Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ca Institutul Britanic de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori abundente.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila italian a anuntat, pentru zilele de 11 si 12 decembrie, cod rosu cu pericol de inundatii in regiunile Liguria si Toscana si cod portocaliu pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, luni, o atentionare de calatorie pentru Franta. Aici sunt asteptate vant puternic, ploi si furtuni in zona de sud, iar pentru Olanda si Belgia, unde au fost emise cod rosu si portocaliu de ninsori.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei cu privire la instituirea, de catre Institutul Regal de Meteorologie (IRM) local, a unui cod portocaliu de ninsori, in perioada 11 – 12 ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, se afla sau tranziteaza Regatul Tarilor de Jos ca Institutului National de Meteorologie olandez a emis un cod rosu de ninsori si polei pentru centrul si sudul tarii si un cod portocaliu de ninsori si vreme rea pentru zona de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie local a emis, pentru duminica, un cod galben de atenționare pentru vant puternic.

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru zilele de 10 si 11 decembrie, pentru Liban, in contextul manifestatiilor anuntate in zonele Awkar-Metn, dupa ce presedintele SUA a transmis ca recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA - statul California ca existența unor incendii extinse a afectat localitațile din zona imediat adiacenta in nordul orașului Los Angeles.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Liban ca, in contextul deciziei președintelui SUA, exprimata pe 6 decembrie, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, mai multe grupari libaneze au anunțat intenția de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA - statul California ca existența unor incendii extinse a afectat localitațile din zona imediat adiacenta in nordul orașului Los Angeles. Se reitereaza, pentru cetațenii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul ca, in contextul anuntului presedintelui SUA, la 06 decembrie 2017, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, se preconizeaza a avea loc manifestatii publice in Istanbul…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Veste buna pentru români de Ziua Nationala. De la 1 Decembrie, cetatenii români vor putea calatori în Canada fara vize, pentru sederi de maxim 6 luni în scop turistic, transmite adevarul.ro „Ministerul Afacerilor Externe saluta decizia autoritatilor…

- Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca, incepand cu 1 decembrie, de la ora 16.00 (ora Romaniei), romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pentru sederi de maximum 6 luni in scop turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei / cunostintelor sau pentru prospectarea oportunitatilor de afaceri),…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Pakistan ca, in ultima perioada a lunii noiembrie 2017, au avut loc confruntari violente intre grupuri de protestatari și forțele de securitate locale in Islamabad, Karachi, Lahore, Quetta,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAI) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului auxiliar din instituțiile de sanatate. Conform Federației Sindicale ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia ca, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului auxiliar din instituțiile de sanatate. Conform Federației Sindicale din Administrația…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Norvegiei ca Institutul local de Meteorologie a emis o avertizare de vreme extrema pentru perioada 23-24 noiembrie 2017, care vizeaza regiunile nordice Helgeland,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia, ca, in conformitate cu datele oferite de autoritațile locale, vulcanul situat pe muntele Agung a erupt in seara zilei de 21 noiembrie 2017, norul de fum si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Sindicatul Lucratorilor de la metroul din Atena a anuntat intrarea in greva pe o perioada de 24 ore, incepand cu data de 21 noiembrie 2017.Pe perioada grevei, va fi anulata…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAI) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Sindicatul Lucratorilor de la metroul din Atena a anuntat intrarea in greva pe o perioada de 24 ore, incepand cu data ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl sau doresc s cltoreasc în Republica Elen c pe insula Symi a fost declarat stare de urgen ca urmare a inundaiilor i a fenomenelor meteorologice care au avut loc în data de 13 noiembrie 2017. Infrastuctura insulei a fost...

- Incepand cu data de 1 decembrie, autoritațile canadiene intenționeaza sa elimine cerința obligativitații vizelor pentru cetațenii romani care vor calatori in Canada pentru șederi de maxim șase luni in scop turistic, indiferent de tipul pașaportului deținut. Informarea vine chiar de la Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atentioneaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pe insula Symi a fost declarata stare de urgenta, ca urmare a...

- Autoritatile canadiene intentioneaza sa elimine de la 1 decembrie cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care vor calatori in Canada pentru sederi de maxim 6 luni in scop turistic, inclusiv pentru vizitarea familiei / cunostintelor sau pentru prospectarea oportunitatilor de derulare…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, începând cu 1 decembrie, autoritațile canadiene elimina cerinta obligativitatii vizelor pentru cetatenii români care nu intentioneaza sa aiba sederi mai lungi de sase luni pe teritoriul statului nord-american.Astfel, eliminarea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, incepand cu data de 1 decembrie, autoritațile canadiene intenționeaza sa elimine cerința obligativitații vizelor pentru cetațenii romani care vor calatori in Canada pentru șederi de maxim șase luni in scop turistic, indiferent de tipul pașaportului…