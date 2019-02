Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, pentru data de 30 ianuarie 2019, a fost emis un cod galben de precipitatii sub…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, miercuri, printr-o atentionare de calatorie, cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie si Hidrologie, pentru ziua de miercuri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, potrivit Meteo France, a fost emis un cod portocaliu de ninsoare si...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca Institutul de Meteorologie local a emis coduri de vreme nefavorabila, astfel: Miercuri, 9 ianuarie 2019, cod galben gr.1 de ploaie inghetata, pentru judetele din S V Ungariei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca Institutul de Meteorologie local a emis coduri de vreme nefavorabila de ploaie inghetata si ninsoare pentru diferite zone. Potrivit MAE, pentru miercuri a fost emis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca pentru sambata sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis inchiderea unor sali de spectacole si muzee, inclusiv Turnul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in perioada 19 ndash; 20 noiembrie 2018, intreg teritoriul Republicii Bulgaria…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa participe, ca suporteri, la meciul de fotbal dintre echipele nationale ale Muntenegrului si Romaniei, de pe 20 noiembrie, la Podgorica, ca accesul pe stadion se va face pe baza biletului si a unui document de calatorie valabil.…