- Marti, Meteo France a informat ca in Bordeaux au fost inregistrate 41 de grade Celsius, trecand astfel peste recordul din 2003 de 40,7 grade. Meteorologii prevad ca noi recorduri vor fi depasite in Europa in aceasta saptamana, inclusiv in Belgia, Germania si Olanda.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie grad 4 din 5 in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

- In Europa este asteptat astazi varful caniculei. In Franta, patru departamente din sud se afla sub cod rosu iar temperaturile acolo ar putea depasi 45 de grade Celsius. S-a inregistrat deja si o prima victima. In ciuda tuturor avertismentelor, un biciclist a plecat intr-o cursa si a fost rapus de caldura…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un val…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

- Romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Irlanda e bine sa știe ca meteorologii irlandezi au emis o prognoza de vant puternic. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, din acest motiv, o atenționare de calatorie. Vantul va atinge viteze medii de 65-80 km/h, cu rafale severe de 110-130…