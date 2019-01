Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca Institutul de Meteorologie local a emis coduri de vreme nefavorabila, astfel: - Miercuri, 9 ianuarie 2019, cod galben (gr.1) de ploaie inghețata, pentru județele din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, pentru marti sunt prognozate precipitatii mixte, sub forma de ploaie (pana…

