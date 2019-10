Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania utilizand transportul aerian ca, pe fondul grevelor anuntate de compania aeriana Ryanair, zborurile operate de aceasta companie aeriana vor fi modificate in zilele de vineri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca marti va avea loc o greva a Societatii Nationale a Cailor Ferate Franceze (SNCF), context in care vor fi perturbari ale circulatiei feroviare pe liniile Transilien,…

- Cetatenii romani sunt rugati sa manifeste atentie sporita daca se afla sau tranziteaza zonele afectate, sa urmeze sfaturile autoritatilor locale si sa urmareasca indeaproape informatiile distribuite de autoritatile nipone competente. Se poate solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Coreea ca autoritatile sud-coreene au estimat ca taifunul Lingling va trece peste nord-estul Peninsulei coreene incepand de sambata si va provoca daune serioase din cauza ploilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie, de grad 4 din 5, pentru duminica, pe fondul temperaturilor ridicate si…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bosnia si Hertegovina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 10-13 august, a fost emis un cod portocaliu pentru temperaturi ridicate (36-38 grade…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, pe fondul temperaturilor ridicate, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand cu data de 6 august, pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R. F. Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 24 - 28 iulie, este prognozat un val de caldura, cu temperaturi extreme, pe intreg teritoriul…