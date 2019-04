Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al MAE, a fost declansata o greva a personalului de securitate din Aeroportul Adolfo Suarez Madrid Barajas. Greva afecteaza serviciile de control de securitate si acces in zonele de imbarcare din cele patru terminale ale aeroportului. Se recomanda celor ce urmeaza sa foloseasca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde joi este anuntata o greva a sindicatelor, in comunitatea autonoma Catalonia. Astfel, mijloacele de transport in comun vor functiona doar la jumatate din capacitate la orele de varf, iar transportul feroviar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde joi este anuntata o greva a sindicatelor, in comunitatea autonoma Catalonia. Astfel, mijloacele de transport in comun vor functiona doar la jumatate din capacitate la orele de varf, iar transportul feroviar va…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, joi, in comunitatea autonoma Catalonia va avea loc o greva generala declansata de gruparea sindicala Intersindical…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, sambata, 16 februarie, in Barcelona vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca, la data de 13 februarie 2019, conform anunturilor sindicatelor belgiene, pe intreg teritoriul regatului vor avea loc proteste, iar functionalitatea serviciilor publice,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie in Madrid. De asemenea, este…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea, in ziua de 21 ianuarie 2019, a unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie…