- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in cursul zilei de miercuri, 24 iulie, mai multe organizatii sindicale vor participa la o greva nationala care va afecta serviciile publice

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius. O alta atentionare a MAE vizeaza Croatia, unde este Cod portocaliu de canicula.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea aparitiei unor manifestatii publice de protest, in principal in municipiul Chisinau. Ministerul Afacerilor Externe recomanda:…

- Unele regiuni din nordul Italiei vor fi afectate, in zilele urmatoare, de precipitatii intense si furtuni, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, in baza datelor transmise de autoritatile locale, scrie agerpres.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Indonezia ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, rezultatele alegerilor prezidentiale vor fi date publicitatii in intervalul 22-26 mai 2019 si…

- MAE anunta ca autoritatile din Italia au emis coduri portocalii si galbene de furtuni in mai multe regiuni.„Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile…