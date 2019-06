Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un val neobisnuit de canicula. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de MAE, pentru joi a fost emis cod portocaliu pentru temperaturi ridicate de pana la 38 de grade Celsius, iar pentru vineri se asteapta o reducere a zonei afectate de codul portocaliu in Slovenia Panonica, dar aparitia riscului de incendii…