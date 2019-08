Romanii care intentioneaza sa calatoreasca in Grecia sunt informati ca riscul incendiilor de vegetatie in aceasta tara se mentine si pentru 29 august, pe fondul temperaturilor ridicate si a intensificarilor de vant. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe autoritatile elene informeaza ca riscul ridicat de incendii (grad 4 din 5) se mentine in Attica, Grecia Centrala, Argolida, Korinthia si Insula Evia. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena (+302106728879) si cel al oficiului consular la Salonic (+302310340088), apelurile…