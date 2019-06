Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea aparitiei unor manifestatii publice de protest, in principal in municipiul Chisinau. Ministerul Afacerilor Externe recomanda: * evitarea multimilor publice, in special a demonstratiilor si actiunilor de protest; * respectarea instructiunilor primite din partea institutiilor de asigurare a ordinii publice; http://cahul.mae.rohttp://cahul.mae.ro * urmarirea mass-mediei locale pentru a afla care sunt zonele in care se desfasoara…