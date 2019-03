Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe îi informeaza pe românii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca în Olanda ca, începând de luni, Federatia Nationala a Sindicatelor (FNV) a anuntat declansarea unor greve la care vor participa angajați ai cailor ferate și ai transportului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca Federatia Nationala a Sindicatelor FNV a anuntat declansarea unor greve, incepand cu data de 18 martie 2019. La actiunile greviste anuntate va participa personalul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Se vor inregistra perturbari in reteaua de transporturi,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in cursul zilei de marti, 21 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde joi este anuntata o greva a sindicatelor, in comunitatea autonoma Catalonia. Astfel, mijloacele de transport in comun vor functiona doar la jumatate din capacitate la orele de varf, iar transportul feroviar va…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie in Madrid. De asemenea,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea, in ziua de 21 ianuarie 2019, a unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca miscarea ‘vestelor galbene’ a continuat in ultima perioada, iar pe retelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestatii si blocaje in Paris si alte localitati…