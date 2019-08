Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie privind conditii meteorologice severe, in teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din apropierea SUA si mai multe state federale americane, din cauza deplasarii uraganului Dorian. Ca urmare, unele elemente de infrastructura din acele…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Statele Unite ale Americii ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in intervalul de timp 29 august - 3 septembrie, pentru teritoriile aflate in Oceanul Atlantic…

- Larry Swearingen, in varsta de 48 de ani, a sustinut pana la moarte ca este nevinovat, iar ultimele sale cuvinte au fost "Iarta-i, Doamne, ca nu stiu ce fac". Decesul sau, dupa o injectie letala, a fost constatat la ora locala 18:47 in penitenciarul de stat din Huntsville.Curtea Suprema…

- Oficialii OMS au subliniat ca, momentan, nu s-a recomandat inchiderea frontierelor, restrictionarea zborurilor sau a schimburilor comerciale si au indemnat toate statele ca eventualele masuri luate in plan national sa fie bazate pe dovezi stiintifice, respectiv sa informeze Organizatia cu privire…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brinzan, este cel mai bogat membru al cabinetului de miniștri condus de Maia Sandu. Cu o experiența de peste 15 ani in domeniul bancar și investițional in SUA, Europa, Asia și America de Nord, Brinzan declara venituri de milioane de dolari, precum și acțiuni…

- Poliția din Georgia, Statele Unite ale Americii, incearca sa identifice un nou-nascut care a fost gasit intr-o punga de plastic. Fetița numita ”Baby India” a fost descoperita dupa ce mai mulți localnici au auzit țipete.