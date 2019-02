Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, la data de 16 februarie 2019, in Barcelona, vor avea loc manifestari de strada.Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de meteorologie a emis, pentru marti, cod rosu de vreme nefavorabila, respectiv furtuni puternice, vant si caderi de grindina, pentru zonele Attica,…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca prognozele meteorologice pentru nordul Croatiei indica o inrautatire a conditiilor atmosferice, insotita de ninsori si vant extrem de puternic, cu o viteza de pana la 120 kilometri pe ora,…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Moldova ca Serviciul Meteorologic de Stat a emis un cod galben de ninsori pentru perioada 11-12 ianuarie 2019, prognozand ca va ninge puternic (15-20 l/mp, izolat pana la 25 l/mp), iar in sudul tarii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta in continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de vant pentru miercuri, 9 ianuarie 2019. Cei interesati pot solicita asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia - Kosovo ca, urmare a masuratorilor efectuate in ultimele saptamani, indicii privind poluarea atmosferica in Pristina continua sa depaseasca valorile normale. Conform unui…

- Pe cale de consecința, se recomanda cetațenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anunțat proteste de strada, sa manifeste atenție sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe…

- Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului - care va ajunge pana la 8 Beaufort (viteza de aproximativ 75 km/h si valuri cu creasta arcuita de peste 6 - 7 metri), se precizeaza intr-un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand…