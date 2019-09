MAE. Atenţionare de călătorie pentru Croaţia. Coduri roşu, portocaliu şi galben privind intensificări ale vântului Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, pentru canalul Velebit s-a emis cod rosu de vant, ce va atinge o viteza de aproximativ 130 km/h. Golfurile Kvarner si Kvarneric se afla sub avertizare meteorologica cod portocaliu de vant iar regiunile Rijeka, nordul Dalmatiei si vestul Istriei se afla sub avertizare meteorologica cod galben de intensificari ale vantului, insotite si de descarcari electrice. Autoritatile croate avertizeaza cu privire la aparitia unor disfunctionalitati in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice. Pentru informatii actualizate, se recomanda consultarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

