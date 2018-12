Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii 1 lt;http: www.who.int en gt; OMS a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a starii de Urgenta de Sanatate Publica de Importanta Internationala USPII, in urma evaluarii recente cu privire…

- Accidentele de circulatie produc un numar tot mai mare de victime in lume, cu 1,35 milioane de morti pe an, a atras atentia vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), ingrijorata de lipsa de masuri de securitate in tarile sarace, potrivit AFP. In raportul sau mondial privind securitatea rutiera,…

- Tarile nordice Finlanda, Norvegia si Islanda sunt cele mai sigure tari pentru vizitat, potrivit Travel Risk Map 2019, un studiu interactiv realizat de organizatiile International SOS si Control Risks si citat de Mediafax. In contrast, Libia, Afganistan si Somalia sunt cele mai periculoase locuri din…

- Din cabinete lipsesc mai multe vaccinuri pentru copii Medicii se familie trag un semnal de alarma în legatura cu lipsa unor vaccinuri din cabinetele lor. Vaccinurile administrate copiilor la vârsta de 6 si, respectiv, 14 ani, lipsesc în mai multe judete din tara - a declarat…

- Nu mai puțin de 43 de doctori au decedat prematur, in timpul garzilor sau imediat dupa terminarea serviciului. Avertismentul a fost lansat de medicul Livia Davidescu din Craiova care face apel la medicii-parlamentari sa sustina legislativ recunoasterea orelor de garda ca vechime in munca. Lista a fost…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat marti ca una dintre ingrijorarile sale este ca spitalele din Romania s-ar putea sa nu functioneze corect in urma unui cutremur, fiind nevoie de unele masuri. "Teama noastra in caz de un cutremur devastator este ca spitalele…

- F. T. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino”Prahova a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca 103 pompieri si 16 mijloace de intervenție – patru autoturisme de prima intervenție și comanda, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare grea,…

- Din raportul publicat, miercuri, de Departamentul de Stat american, reiese faptul ca atacurile teroriste au scazut cu 23% la nivel global in 2017 iar decesele provocate de acestea s-au redus cu 27% fata de 2016. Motivul pentru aceasta schimbare in bine ar fi reducerea violenței in Irak prin acțiunea forțelor…