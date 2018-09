Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National grec de Meteorologie a emis o atentionare de inrautatire a vremii pentru perioada 15 – 17 august, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National grec de Meteorologie a emis o atentionare de inrautatire a vremii pentru perioada 15 - 17 august, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National grec de Meteorologie a emis o atentionare de inrautatire a vremii pentru perioada 15 - 17 august, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul National grec de Meteorologie a emis o atentionare de inrautatire a vremii pentru perioada 15 - 17 august, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul National elen de Meteorologie a avertizat asupra continuarii inrautatirii vremii in perioada 31 iulie-4 august, cand sunt prognozate ploi si furtuni puternice la nivel…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura, care s a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ultimele zile, capitala Atena se confrunta cu incendii de vegetatie, declansate si in contextul unui val de caldura care s-a abatut asupra tarii, cu temperaturi de…