MAE. Atenţionare de călătorie: Italia, grevă a operatorilor staţiilor de taxare de pe autostrăzi Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, greva va avea loc, duminica, de la 10,00 la 14,00 si de la 18,00 la ora 02,00, luni. Astfel, arata sursa citata, 'avand in vedere circulatia intensa preconizata in aceste zile, sunt posibile cozi si limitari ale circulatiei rutiere la nivelul retelei de autostrazi'. Pe durata grevei, statiile de taxare pentru plata in numerar ar putea fi inchise; se vor mentine deschise statiile automate, pentru plata cu cardul, respectiv prin sistemul electronic 'Telepass'. Pentru mai multe informatii cu privire la modalitatea de desfasurare a grevei,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

