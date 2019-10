Vantul va atinge viteze medii de 65 - 80 km/h, cu unele rafale de 100 - 130 km/h, care pot fi mai severe in regiunile de coasta, iar in restul teritoriului Irlandei vantul va avea viteze medii de 50 - 65 km/h, cu intensificari pe alocuri de pana la 100 km/h. Pe cale de consecinta, vantul puternic si ploaia torentiala vor conduce la inundatii de coasta. Alerta este in vigoare pentru perioada 3 octombrie, ora 18,00, - 4 octombrie, ora 3,00, se arata intr-un comunicat al MAE.

Mai multe informatii pot fi regasite pe site-ul Serviciului local de Meteorologie la adresa web: http://www.met.ie/nationalwarnings/default.asp#.…