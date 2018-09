Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in perioada 25 – 27 septembrie 2018, autoritațile locale au prognozat schimbarea drastica a condițiilor meteorologice. Potrivit prognozelor, sunt așteptate ploi severe, uneori cu furtuni, vant puternic (15-22 m/s), iar in regiunile vestice cu rafale de 25-28m/s, inclusiv scaderea drastica a temperaturilor nocturne (0 – 5°C) in cele mai multe regiuni din Ucraina, iar in regiunile centrale, de est și de sud se așteapta ingheț la suprafața solului. Cetațenii romani pot solicita…