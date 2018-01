Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena asupra extinderii blocajelor rutiere provocate de protestele fermierilor eleni, astfel: 24 ianuarie 2018: DN Larisa Trikala, in intersectia Megalochori si DN Atena Salonic,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca in Grecia, controlorii de trafic aerian au anuntat declansarea unei greve, in 15 ianurie, in intervalul orar 12:00 – 15:00, precizand ca zborurile in acest interval vor suferi perturbari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Potrivit unui comunicat de presa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele oferite de Serviciul National de Meteorologie, in perioada 17 - 18 decembrie 2017, sunt prognozate furtuni si ploi torentiale, in vestul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca pentru data de 14 decembrie 2017 au fost anunțate urmatoarele greve: 1. Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, medicii si angajatii din spitalele apartinand sistemului public grec au anuntat declansarea unei greve de 4 ore pentru ziua de joi, 23 noiembrie 2017 la spitalele publice…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Sindicatul Lucratorilor de la metroul din Atena a anuntat intrarea in greva pe o perioada de 24 ore, incepand cu data de 21 noiembrie 2017.Pe perioada grevei, va fi anulata…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl sau doresc s cltoreasc în Republica Elen c pe insula Symi a fost declarat stare de urgen ca urmare a inundaiilor i a fenomenelor meteorologice care au avut loc în data de 13 noiembrie 2017. Infrastuctura insulei a fost...

- Potrivit informatiei preliminare, printre victimele inundatiilor din regiunea Attica, Republica Elena, nu sint inregistrati cetateni ai Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, care informeaza despre faptul ca dupa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe rute maritime/ navale in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu și Igoumenitsa au anunțat o noua greva, de 24 de ore, incepand cu ziua de vineri. Potrivit unui…

- Cetațenii romani afectați de situația din atenționare pot solicita asistența consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 și +302106728875, apelurile fiind redirecționate catre Centrul de Contact și Suport al Cetațenilor Romani din Strainatate (CCSCR) și preluate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe rute maritime navale in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu si Igoumenitsa au anuntat o noua greva, de 24 ore, incepand cu ziua de vineri, 10 noiembrie 2017.Cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii romani care doresc sa traverseze frontierele Republicii Elene ca Federația Funcționarilor Publici din Direcțiile Vamale organizeaza joi o greva de 24 ore, iar activitatea vamala este asigurata de personal de urgența.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca marinarii din porturile Corfu si Igoumenitsa raman in greva pana sambata, 4 noiembrie 2017, iar navele vor ramane, in continuare, ancorate in porturi. Cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe de la noi informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca lucratorii din cadrul companiei Trenose au anuntat intreruperea activitatilor azi si maine. Asadar, romanii care vor sa plece in vacanta in Grecia, in aceasta perioada, sunt sfatuiti…

