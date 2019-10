MAE. Atenţionare de călătorie în Ecuador. Stare de urgență Starea de urgenta pe intreg teritoriul national este pana pe data de 3 noiembrie. Pe fondul eliminarii subventiilor la carburanti si al cresterii preturilor acestora, se va desfasura o greva nationala, fiind posibile proteste, motiv pentru care au fost instituite restrictii temporare de circulatie pentru pietoni si vehicule, inclusiv pe timpul noptii, conform unui comunicat de presa transmis Agerpres miercuri. Totodata, din cauza protestelor din ultimele zile au fost raportate disfunctionalitati ale sistemului de transport rutier si aerian pe intreg teritoriul tarii. Recomandarile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

