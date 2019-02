Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru vineri si sambata, un cod portocaliu de furtuni puternice, vant cu intensitate de 9 - 10 pe scara Beaufort (viteza de aproximativ 90 - 105 km/h si valuri violente, inalte de aproximativ 12 metri) in largul Marii Egee si caderi locale de ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada, in zonele de munte. Din cauza vantului puternic, exista posibilitatea suspendarii curselor maritime din porturile direct afectate. Cetatenii…