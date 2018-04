Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, marti, va debuta o greva de amploare si, cel mai probabil, de lunga durata in transportul feroviar si la compania aeriana Air France.Astfel, la Societatea Nationala…

- Lucratori feroviari intra in greva luni seara, dupa greva din 22 martie, impotriva unui proiect de reformare a SNCF, urmand ca marti sa circule in medie un TGV din opt, relateaza AFP conform News.ro . Intoarcerile din weekendul lung pe Pasti nu vor fi afectate, insa vor fi afectati, marti dimineata,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Portugalia, ca in 29 martie, 1 si 2 aprilie vor avea loc greve ale personalului de bord al companiei aeriene Ryanair.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu comunicarea Sindicatului Serviciului pentru Straini și Frontiera (SINSEF), in perioada 27 - 29 martie 2018, va avea loc o greva a personalului…

- Toate punctele de trecere a frontierei bulgare, aflate la frontierele interne si externe, pe sensurile de intrare si iesire din Bulgaria, vor lucra in regim special, in perioada 8 - 10 aprilie, ceea ce va determina cresterea duratei de prelucrare a documentelor persoanelor si marfurilor supuse controlului,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Republica Bulgaria c în conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie i Hidrologie bulgar în perioada 2223 martie 2018 întreg teritoriul R.Bulgaria…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 16 ndash; 19 martie 2018, in vestul si centrul tarii, dar si in regiunea Transcarpatia, sunt prognozate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost instituite doua coduri, unul rosu de agitatie maritima hula si unul portocaliu de vant, in perioada…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii români care vor sa calatoreasca în mai multe state europene precum Ungaria, Polonia, Franța ori Irlanda, ca acestea se afla sub incidența unor avertizari de condiții meteorologice severe

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, marti, atentionari de calatorie pentru Republica Franceza si Regatul Suediei, urmare a emiterii unor Coduri portocalii de ninsoare si viscol. Potrivit unui...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, MAE atrage…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada imediat urmatoare, caderi importante de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada existent pe carosabil,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Regatul Belgiei c personalul din transportul public de cltori din Bruxelles a anunat intrarea în grev cu întreruperea circulaiei mijloacelor de transport în comun fapt pen...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bali, Republica Indonezia ca zona de restrictie in jurul vulcanului situat pe muntele Agung a fost redusa la 4 km, iar gradul de alerta a fost coborat la III (standby). Autoritatile indoneziene…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, ca serviciul grec de meteorologie a declarat cod galben de vreme nefavorabila...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice indica importante caderi de precipitatii sub forma de ninsoare. Din cauza stratului de zapada actual, sunt inregistrate intarzieri ale mijloacelor de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Liban ca, in contextul unor divergente de natura politica interna, au loc manifestatii publice de protest in zona Mar Elias din Beirut, in suburbiile din sudul capitalei Beirut si in apropierea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul inrautatirii generale a conditiilor meteo, pentru joi s-a suspendat circulatia vapoarelor din porturile Pireu, Lavrio si Rafina. MAE mai…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersectia Megalochori, pe noua…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, ca urmare a caderilor masive de zapada și carosabilului alunecos, in regiunile Vinnitsa, Kirovograd, Kiev, ...

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 noua autostrada din Grecia…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaz cetenii români care se afl tranziteaz sau doresc s cltoreasc în Ucraina c în conformitate cu datele transmise de autoritile locale în perioada 1718 ianuarie 2018 vor fi cderi masive de zpad vânt puternic i carosabil alunecos. Regiunile...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul de Coordonare in cazul Dezastrelor din Istanbul, in perioada 17-19 ianuarie 2018 vor fi furtuni cu intensificari considerabile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17 - 18 ianuarie 2018 se vor manifesta unele fenomene meteorologice severe, materializate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, tranziteaza sau desfașoara activitați pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos ca, incepand cu luna februarie 2018, Inspectoratul Mediului Ambiant și de Transport olandez va aplica interdicția de a petrece perioada de odihna…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale franceze, pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018 va fi mentinuta starea de alerta pentru epidemie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca in Grecia, controlorii de trafic aerian au anuntat declansarea unei greve, in 15 ianurie, in intervalul orar 12:00 – 15:00, precizand ca zborurile in acest interval vor suferi perturbari.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in ziua de luni, 15 ianuarie 2018, controlorii de trafic aerian din Grecia au anunțat declanșarea unei greve, in intervalul orar 12:00 – 15:00. Pe cale de consecința,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unui cod galben de vant puternic pentru miercuri, 3 ianuarie 2018.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…