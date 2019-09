Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru data de 18 septembrie au fost emise coduri portocaliu si galben privind…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Croatia, unde vineri sunt in vigoare Coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari ale vantului. Astfel, este posibil sa apara disfunctionalitati in transportul maritim si in furnizarea energiei electrice.MAE…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru data de 6 septembrie au fost emise coduri rosu, portocaliu si galben privind intensificari…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare de calatorie pentru Croația. Potrivit datelor transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru marti au fost emise coduri galben, portocaliu si rosu de vant puternic și descarcari electrice. Pentru canalul Velebit și golfurile Kvarner și Kvarneric…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru marti au fost emise coduri galben, portocaliu si rosu privind intensificari…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca au fost emise coduri galben, portocaliu si rosu privind intensificari la rafale ale vantului in Croatia.”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, de vineri pana duminica, in majoritatea regiunilor tarii se va simti un nou val de canicula,…

