- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca Centrul de Meteorologie local a emis cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele din sudul tarii. Avertizarea este valabila pana joi, in zonele Bouches-du-Rhone,…

- Ministerul Afacerilor Externe ii atenționeaza pe romanii care vor sa calatoreasca sau tranziteaza Italia, ca Serviciul de Protectie Civila italian a emis un cod rosu de VREME REA. De asemenea, fenomene meteo intense, cod portocaliu sau galben pentru ploi abundente si furtuni, vor fi prezente ASTAZI…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis un avertisment de cod rosu pentru conditii meteorologice adverse, cu precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, in conformitate cu datele puse la dispoziție de autoritațile locale, in perioada 31 iulie 2018 – 5 august 2018, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes,…

- Autoritațile locale din Franta au anuntat ca, pana pe 5 august, sudul Franței (Departamentele Var, Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Vaucluse, Bouches-du-Rhone, Gard, Herault, Pyrenees Orientales, Aude, Tarn și Aveyron), se confrunta cu cod portocaliu de canicula (temperaturi care pot atinge 40-42 grade…