Ministerul Afacerilor Externe a precizat ca Romania poate primi zece migranți aflați la bordul navei ”Open Arms”, blocata acum in Marea Mediterana din cauza interdicției vicepremierului Matteo Salvini de a permite vasului sa acosteze. MAE precizeaza ca nu este prima data cand țara noastra preia migranți din Italia și Malta. Anterior, autoritațile romane și-au dat acordul pentru a prelua 15 persoane, dintre care 11 au ajuns deja in Romania. MAE transmite ca, in lipsa unui acord de revizuire a Regulamentului Dublin, cel care reglementeaza problema migrației ilegale la nivelul UE, Romania prefera…