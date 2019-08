Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca România urmeaza sa preia zece imigranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza, printr-un comunicat transmis vineri, ca in urma ultimelor evolutii privind migrantii din Marea Mediterana, Romania a fost contactata recent de Comisia Europeana, care coordoneaza eforturile de identificare a unor solutii pentru salvarea vietilor migrantilor,…

- „Cu privire la situatia cetatenilor romani aflati pe insula Samothraki, Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: In cea de-a doua parte a zilei de 15 august a.c., un numar de 6 cetateni romani si 2 autovehicule inmatriculate in Romania au fost transportate de pe insula…

- 'Ministerul Afacerilor Externe saluta publicarea de catre Comisia Europeana, la 29 mai 2019, a Pachetului anual privind Extinderea Uniunii Europene. Comunicarea Comisiei reconfirma angajamentul Uniunii pentru avansarea politicii de extindere, pe baza meritelor proprii ale candidatilor si potentialilor…

- Norica Nicolai - numarul unu pe lista ALDE la alegerile europarlamentare a iesit din sectia de votare. Iata ce a declarat jurnalistilor Norica Nicolai: 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii…

- Candidatul numarul 1 pe lista USR PLUS a iesit din sectia de votare. Acesta a facut o serie de declaratii jurnalistilor aflati acolo. 26 mai, alegeri europarlamentare si referendum in Romania Duminica, 26 mai, are loc scrutinul prin care romanii isi vor alege reprezentantii…