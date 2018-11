Stiri pe aceeasi tema

- Liderii europeni au dat , ieri, verde acordului istoric pentru plecarea Regatului Unit din UE, un divort calificat drept ”tragedie” de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. ”Consiliul European aproba Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta agrearea de catre negociatorii Uniunii Europene si ai Marii Britanii a formei finale a textului Acordului de retragere. "Acest acord marcheaza un moment semnificativ in procesul de negociere si deschide calea spre definirea unei relatii viitoare cat mai apropiate…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat joi ca summitul pentru oficializarea acordului privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, convenit miercuri, va avea loc la 25 noiembrie, informeaza agentiile de presa internationale. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al UE…

- Intalnirea Klaus Iohannis-Theresa May a fost anulata. Guvernul britanic discuta inca textul acordului de retragere a Marii Britanii din UE, iar premierul britanil Theresa May se afla inca in sedinta. Va informam ca intrevederea Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu Prim-ministrul Regatului…

- Intr-o convorbire telefonica desfasurata luni cu Varadkar, sefa executivului britanic Theresa May evocase posibilitatea introducerii unui mecanism de revizuire a 'plasei de siguranta'.Leo Varadkar a reiterat cu acest prilej angajamentele anterioare potrivit carora 'plasa de siguranta' trebuie…

- Cancelarul german Angela Merkel a afirmat vineri ca Europa doreste o solutie ordonata in dosarul Brexit si nu dezbate alte optiuni in contextul in care oficialii britanici negociaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, informeaza Reuters. Sefa executivului german a facut acest comentariu…

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei. Potrivit unui un studiu sociologic, realizat de institutul Deltapoll pentru asociaţia proeuropeană…