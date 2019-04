Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, sambata, ca i-a fost refuzat "fara nicio explicatie clara" accesul in Ucraina, unde intentiona sa participe la un eveniment dedicat implinirii a 30 de ani de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatica. "Am vrut sa ajung in Ujhorod,…

- "In aceasta dimineata m-am trezit cu cateva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat desteptatorul, iar la ora trei eram deja in masina, in drum spre Ucraina. Am vrut sa ajung in Ujhorod, unde prietenii nostri sarbatoresc cea de a 30-a aniversare de la infiintarea Uniunii Culturale Maghiare…

