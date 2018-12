Stiri pe aceeasi tema

- Atentionare MAE de calatorie in Franta Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Franceza ca pentru sâmbata sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis…

- Pe cale de consecința, se recomanda cetațenilor romani evitarea pe cat posibil a zonelor centrale ale Parisului in intervalul pentru care s-au anunțat proteste de strada, sa manifeste atenție sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe…

- Sunt prognozate ploi si furtuni, cu intensificari ale vantului - care va ajunge pana la 8 Beaufort (viteza de aproximativ 75 km/h si valuri cu creasta arcuita de peste 6 - 7 metri), se precizeaza intr-un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES. Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand…

- In consecinta, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, ale porturilor, aeroporturilor,…

- ”Ambasada Romaniei la Lisabona urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul produs la data de 20 noiembrie 2018, intre localitatile Borba si Vila Vicosa, Republica Portugheza. Misiunea diplomatica a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea…

- Controalele la frontiere au fost restabilite conform dispozitiilor articolelor 25 si 27 din Codul frontierelor Schengen, dupa atentatele care au avut loc la Paris la data de 13 noiembrie 2015, precizeaza MAE, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, cetatenii romani…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

