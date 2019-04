Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Membrii Celulei de Criza au acordat asistenta consulara pentru doua familii de cetateni romani aflate in vacanta.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, la solicitarea News.ro, ca grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, si ca acestia vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Totodata, membrii Celulei de Criza au acordat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza, la solicitarea News.ro, ca grupul de copii aflati in Colombo, Sri Lanka, este format din elevi de la un liceu din Iasi, aflati intr-un schimb de experienta, si ca acestia vor parasi Sri Lanka in 26 aprilie. Totodata, membrii Celulei de Criza au acordat…

- Cei opt elevi pentru care MAE a activat Celula de Criza in urma atentatelor din Sri Lanka sunt de la Colegiul „Costache Negruzzi” din Iași. Sindicaliștii din educație au transmis, duminica seara, ca aceștia sunt in siguranța și vor reveni in țara imediat ce va fi posibil, inforemaza Mediafax.Citește…

- Celula de criza de la nivelul Ministerului Afacerilor Externe in cazul atacurilor din Sri Lanka are in atentie un grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflati in aceasta tara pentru schimb de experienta, care sunt in afara oricarui pericol. "In atentia Celulei de criza a MAE se afla situatia unui grup…

- "In atentia Celulei de criza a MAE se afla situatia unui grup de elevi de la un liceu din Iasi, aflat intr-un schimb de experienta la o unitate similara de invatamant din Sri Lanka, proiectul fiind in cel de-al treilea an de desfasurare. Grupul de elevi se afla in afara oricarui pericol si mentine…

- Trei romani se numara printre membrii unui echipaj de nava ce au disparut duminica, in urma unui incident care a avut loc in apele teritoriale ale statului Togo, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un raspuns la solicitarea AGERPRES. Conform sursei citate, a fost activata celula de criza…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in apele teritoriale ale statului Togo la data de 3 martie 2019, in care a fost implicata o nava sub pavilion maltez.Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins, in…