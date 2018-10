Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam la Bucuresti, Tran Thanh Cong, care isi incheie misiunea in Romania, si-a exprimat, vineri, dorinta de amplificare si extindere a cooperarii dintre cele doua state, in cadrul intrevederii de ramas bun pe care a avut-o cu secretarul de stat pentru relatii interinstitutionale, Maria Magdalena Grigore. "Cei doi oficiali au evidentiat dinamica ascendenta a dialogului politic romano-vietnamez, afirmand vointa comuna a celor doua state de amplificare a cooperarii multisectoriale. In context, secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a remarcat potentialul semnificativ…