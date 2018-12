Stiri pe aceeasi tema

- Pe 4 decembrie, in Italia a intrat in vigoare „Decretul cu privire la siguranta”, care poarta numele vicepremierului Matteo Salvini. In decret sunt introduse schimbari ale Codului Rutier Italian (articolul 93), prin care se limiteaza drastic circulatia masinilor inmatriculate in strainatate de catre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma decesul unui cetatean roman intr-un accident maritim produs marti in provincia Sihanouk, din Cambodgia. "Ambasada Romaniei la Hanoi are in atentie cazul cetateanului roman decedat in accidentul maritim produs la data de 27 noiembrie 2018, in provincia Sihanouk,…

- Ambasada Romaniei in Republica Bulgaria are in atenție cazul semnalat și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, in vederea obținerii unor informații cu privire la identitatea și cetațenia persoanei in cauza, transmite Ministerul Afacerilor Externe."Pana la acest moment, misiunea…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Berna și Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in largul apelor nigeriene la data de 22 septembrie 2018, in care a fost implicata o nava sub pavilion elvețian, transmite MAE, printr-un comunicat.Reprezentanții…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri dimineața, ca jurnalistul Attila Biro, reținut in Bulgaria pentru verificari intrucat acesta era intr-o zona aflata in atenția autoritaților din aceasta țara, a fost eliberat.”Ambasada Romaniei la Sofia are in atenție cazul cetațeanului roman…