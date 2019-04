Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Sri Lanka nu au notificat, pâna în prezent, Ambasada României cu privire la existenta unor cetateni români printre victimele exploziei produse, duminica, în orasul Colombo, informeaza Ministerul

- MAE a transmis, joi, ca autoritațile italiene au precizat ca nu exista cetațeni romani printre persoanele afectate de incendierea unui autobuz școlar in nordul Italiei de un individ de origine senegaleza, scrie Mediafax.”Consulatul General al Romaniei la Milano s-a autosesizat in urma informațiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca a activat Celula de criza in acest caz. „Din datele preliminare obținute, s-a confirmat faptul ca printre membrii echipajului disparuți se afla trei cetațeni romani", anunța instituția, intr-un comunicat. MAE precizeaza ca are in agenție „evenimentele…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Romaniei la Abuja, are in atenție evenimentele legate de incidentul produs in apele teritoriale ale statului Togo la data de 3 martie 2019, in care a fost implicata o nava sub pavilion maltez.Reprezentanții misiunii diplomatice au intreprins, in…

- Cel putin cinci oameni au murit in Algeria, iar doi in Tunisia, din cauza inundatiilor produse in urma ninsorilor abundente, anunta autoritatile locale, citate de Agentia France-Presse si de postul Al-Arabiya, potrivit mediafax. "Victimele au fost semnalate in ultimele 48 de ore, dupa inundatiile…