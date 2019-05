Ministerul Afacerilor Externe (MAE) aduce un omagiu jurnalistilor din intreaga lume care," in pofida cenzurii, represiunilor si manipularilor, pe timp de pace sau de razboi, si-au asumat riscuri si uneori chiar au platit cu viata, in incercarea de a-si face meseria si de a informa opinia publica", arata un comunicat al MAE transmis AGERPRES de Ziua Libertatii Presei. Cu aceasta ocazie, Ministerul Afacerilor Externe "reitereaza importanta pe care o au drepturile omului si libertatile fundamentale, subliniind ca libertatea presei este garantia oricarei democratii functionale, in care cetatenii trebuie…