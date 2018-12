Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca a luat nota cu consternare de articolul de presa publicat de Agenția Germana de Presa (DPA - Deutsche Presse-Agentur) și preluat de postul public de televiziune german ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) cu privire la aniversarea Centenarului Marii Unirii, "care…

- In Piata Tricolorului, pe data de 1 decembrie, de la 16:00, are loc spectacolul-evocare „Ferdinand si Regina Maria”, cat si spectacole muzicale surpriza dedicate Centenarului Marii Uniri. Momentul pregatit va fi unul inaltator care va avea in distributie actori ai Teatrului Tony Bulandra: In Piata Tricolorului,…

- In conformitate cu legislatia muntenegreana, este interzis accesul pe stadion al persoanelor aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihotrope, precum si a persoanelor cu comportament violent. Totodata, este interzisa introducerea si comercializarea bauturilor alcoolice, precum…

- "Melescanu, cel mai important agent de turism pentru turnee in lumea araba Turcia, Emiratele Arabe Unite, Kuwait,Sultanatul Oman, Qatar, cu Dubai, Abu Dhabi, Kuwait City, Muscat si Doha puncte turistice de escala pentru discutii cu seicii legat de prioritatile Romaniei in presedintia rotativa…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- In cadrul proiectelor dedicate aniversarii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, Centrul European de Studii Covasna-Harghita, in colaborare cu Muzeul Național al Carpaților Rasariteni, cu sprijinul Instituție Prefectului Județului Covasna lanseaza proiectul intitulat GENERATIA MARII UNIRI.…