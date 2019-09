Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat cetațenii români care se afla sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca Secretariatul General de Protecție Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de vegetație (grad 4 din 5) pentru

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, conform careia in Insula Gran Canaria au fost inchise circulatiei rutiere 11 sosele locale intrucat au fost afectate de incendiul de proportii din zona centrala a insulei. Romanii aflati in zona respectiva sunt sfatuiti…

- Incendiile devastatoare din Grecia si Portugalia au intors din drum multi turisti! Iata ca, pericolul nu a trecut. Ministerul Afacerilor Externe a emis o noua avertizare de calatorie pentru romanii care planuiesc sa plece din Romania.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru insula spaniola Gran Canaria, unde peste o mie de persoane au fost evacuate din cauza unui incendiu de vegetatie. Cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite zonele afectate.

- Atentionare de calatorie pentru romanii care se afla sau se pregatesc sa mearga in Grecia in perioada urmatoare. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a emis o avertizare…

- Vremea rea continua sa afecteze regiuni din Grecia, astfel incat romanii care au in plan sa iși petreaca vacanța pe taram elen sunt informați asupra noilor vești venite de la specialiștii locali in meteorologie. Mai precis, Ministerul Afacerilor Externe a transmis o atenționare de calatorie, astfel…

- Romanii, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia, sunt avertizați de Ministerul Afacerilor Externe ca meteorologii locali au emis o prognoza de vreme rea - ploi torentiale, furtuni, vant in rafale si grindina.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovenia, unde este Cod portocaliu de canicula, astfel ca exista riscul aparitiei unor incendii de vegetatie pe litoral si in regiune din zona submediteraneana.